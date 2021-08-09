Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 236. Скончались 44 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 450 149 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 146 человек, а с начала пандемии – 403 762. Скончались 6 128.
За сутки сделано 23 439 тестов, из которых 12 524 на антиген и 10 915 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 9,54%, за последние 14 дней – 8,74%, за последние семь дней – 9,75%.
Прививки сделали 641 242 человека, в том числе за последние сутки – 16 028.
В карантине в настоящее время находятся 42 человека, в стационарах – 6 641, в ковид-гостиницах – 2 038.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2 552 года.
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