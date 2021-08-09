"Вакцина защищает от смерти" - премьер Грузии обратился к населению

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили призвал всех граждан пройти курс вакцинации против коронавируса, заявив, что прививка защищает людей от смерти.

Выборы в Грузии 2021: что надо знать>>

"Возможно и есть несколько примеров того, что вакцинированные люди были инфицированы, но смерть абсолютно исключена, если не учесть несколько примеров в мире", - заявил Гарибашвили на заседании правительства.

Премьер-министр также отметил, что в ближайшие дни сотрудникам ЦИК предложат вакцинироваться. По его словам, главной задачей власти является провести прозрачные, свободные и безопасные выборы.

"Приближаются выборы, мы входим в активную фазу. Вчера я озвучил инициативу, которая касается вакцинации сотрудников ЦИК. Мы предложим это официально. В ближайшие дни у министра и наших коллег будет встреча с руководством ЦИК. Нашей задачей должно быть проведение ковид-безопасных выборов. Мы можем показать особый, высокий стандарт", - заявил Гарибашвили.

Гарибашвили также призвал кандидатов других партий включиться в процесс вакцинации для того, чтобы в безопасности провести избирательную кампанию. Премьер-министр Грузии также обратился к кандидатам на пост мэров и избирателям носить маски на избирательных встречах.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

В воскресенье, 8 августа, премьер-министр Грузии привился от COVID-19 препаратом Pfizer.

Согласно данным на 8 августа, всего в Грузии сделано 641 242 прививки. Обе дозы вакцины получили 197 118 человек.

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