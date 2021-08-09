Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа

Без газа также останутся малые и крупные коммерческие объекты, расположенные в районе ремонтных работ

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. На время проведения ремонтных работ газопровода будет временно приостановлено газоснабжение для четырех тысяч потребителей столичного района Дигоми, сообщает пресс-служба газораспределительной компании Tbilisi Еnergy.

По данным компании, подача газа прекратится с 23:00 9 августа и будет поэтапно восстановлена с 10:00 до 18:00 10 августа.

Подача газа будет прекращена в Диди Дигоми, части частного поселения недалеко от Сопели Дигоми.

Без газа также останутся малые и крупные коммерческие объекты, расположенные в этом районе.

Tbilisi Еnergy отмечает, что работы по восстановлению газовой сети выполняются по заказу ООО "Креатив Констракшн".

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