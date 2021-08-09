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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Грузия возвращается к масочному режиму в открытых пространствах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (687)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210809/252540504/Gruziya-vozvraschaetsya-k-masochnomu-rezhimu-v-otkrytikh-prostranstvakh.html

Власти Грузии ужесточили ограничения в стране, введенные из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузия с завтрашнего дня возвращается к масочному режиму в открытых пространствах, решение принято по итогам заседания координационного штаба в понедельник.

"С 10 августа ношение масок становится обязательным и в открытом пространстве, где есть больше пяти человек...
Такое решение совет принял в связи с резким ухудшением эпидположения",- заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

Обязательство на ношение масок в открытых пространствах было упразднено 22 июня. В закрытых пространствах данное ограничение не отменялось.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (687)

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