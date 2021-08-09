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Парк Мтацминда. Дом бракосочетаний

Никаких свадеб и поминок: в Грузии ужесточают контроль над заведениями

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210809/252540624/Nikakikh-svadeb-i-pominok-v-Gruzii-uzhestochayut-kontrol-nad-zavedeniyami.html

Власти Грузии ужесточили ограничения в стране, введенные из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В Грузии ужесточается контроль над проведением свадеб, поминок, юбилеев и других массовых мероприятий, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгия Гибрадзе.

В случае первого нарушения объект питания оштрафуют на 10 тысяч лари (около 3 250 долларов), а в случае выявления повторного нарушения - объект будет закрыт.

Гибрадзе также подчеркнул, что исполнение правил, введенных в целях предотвращения распространения коронавируса, будет строго контролироваться и в отношении ночных клубов, и объектов питания. 

Он напомнил, что работа объектов питания ограничена с 00:00 до 05:00, исполнение чего государство еще больше ужесточит.

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