Регистрация на вторую дозу Pfizer начнется с 15 августа

Средний показатель вакцинации в течение последних трех-четырех дней составил 20 тысяч человек, заявила замминистра

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Регистрация граждан Грузии на вторую дозу вакцины Pfizer начнется с 15 августа, заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния на брифинге.

По ее словам, добавляются как бригады, которые будут вакцинировать граждан, так и открытые пространства, в которых зарегистрированные лица смогут привиться.

"Программа вакцинации проходит активно. Поэтапно добавляются бригады для прививок как в Тбилиси, так и в других регионах. Хороший был охват вакцинации в течение последних трех дней. Средний показатель в течение последних трех-четырех дней составил 20 тысяч. Думаем, что еще больше удастся расширить программу вакцинации", - заявила Габуния.

Габуния также отметила, что в том случае, если с 51% показателя ношения масок Грузия сможет подняться до 90%, то ежедневное число инфицирования снизится по меньшей мере на тысячу.

С 10 августа в Грузии ношение масок становится обязательным в открытых пространствах.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой обращаемости власти страны были вынуждены расширить программу иммунизации.

С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac. На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 18 лет. Сделать вакцину Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 641 118 граждан (17% населения страны), из них полную дозу получили 197 118 человек (5%).

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

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