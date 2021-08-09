Бидзина Иванишвили больше не самый богатый грузин - данные Forbes

Состояние Ломтадзе на текущий момент оценивается 5,1 миллиарда долларов. В апреле 2021 года, в годовом рейтинге миллиардеров Forbes, его активы оценивались в 3,2 миллиарда долларов

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Председатель правления казахской компании Kaspi.kz, гражданин Грузии Михаил Ломтадзе занимает 597 место в онлайн-рейтиге миллиардеров Forbes.

По информации издания, состояние Ломтадзе на текущий момент оценивается 5,1 миллиарда долларов. В апреле 2021 года, в годовом рейтинге миллиардеров Forbes, активы Ломтадзе оценивались в 3,2 миллиарда долларов и он занимал 956 место в рейтинге.

Иванишвили потерял позиции в рейтинге Forbes >>

Таким образом Ломтадзе обошел по стоимости активов бессменного лидера последнего десятилетия в рейтинге Forbes Бидзину Иванишвили, который с 4,8 миллиарда долларов занимает в онлайн-рейтинге 632 место. В апреле Иванишвили занимал 589 место, но размер его состояния не изменился.

В первую тройку лидеров онлайн-рейтинга Forbes входят:

Глава глобальной бизнес-империи из 75 люксовых брендов, включая Louis Vuitton и Sephora, Бернар Арно с состоянием в 197,7 миллиарда долларов,

Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос со 193,3 миллиарда долларов

Гендиректор Tesla Илон Маск, состояние которого оценивается 182,! миллиарда долларов.

Кто такой Михаил Ломтадзе

Михаилу Ломтадзе 45 лет, он уроженец Батуми. В 1997 году окончил Тбилисскую Европейскую школу управления (European School of Management), в 2002 году получил степень МВА в Гарвардской Бизнес Школе.

Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, в 2002 году компанию приобрела глобальная сеть Ernst&Young.

В 2002 году работал в фонде прямых инвестиций Baring Vostok менеджером по инвестиционным проектам. С 2007 года – председатель правления АО "Kaspi Bank".

В 2008 году Ломтадзе заявил: "Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии".

В 2017-м он подтвердил, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует.

В июне 2020 года Михаил Ломтадзе был награжден медалью, учрежденной президентом Кахастана, за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.