Президент Грузии отказалась от участия в масштабных мероприятиях

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение отказаться от участия в масштабных мероприятиях и отменила все встречи из-за коронавируса, говорится в заявлении администрации главы государства.

Отменила президент Грузии и запланированный в администрации прием в честь грузинских олимпийцев.

"Президент призывает всех заботиться друг о друге, соблюдать регуляции, рекомендации эпидемиологов и вакцинироваться", - говорится в заявлении.

В Грузии за последние сутки выявили более 2,3 тысячи новых случаев. Всего на данный момент в стране 40 233 активных случая, из них 6 641 нуждается в стационарном лечении, 2 552 человека находятся в ковид-гостиницах, 31 040 человек проходят курс лечения дома. Состояние 1 328 пациентов тяжелое, 293 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

С 9 августа в Грузии будет задействовано обязательство находится в маске в местах общественного скопления в открытом пространстве, где присутствует более пяти человек, ужесточается контроль над проведением свадеб, поминок, юбилеев и подобных мероприятий, а также выполнением запрета на работу ночных клубов и ресторанов в ночное время.

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