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Дворец Орбелиани и президентская резиденция

Президент Грузии отказалась от участия в масштабных мероприятиях

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (690)
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Зурабишвили отменила запланированный в администрации президента прием в честь грузинских олимпийцев

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение отказаться от участия в масштабных мероприятиях и отменила все встречи из-за коронавируса, говорится в заявлении администрации главы государства.

Отменила президент Грузии и запланированный в администрации прием в честь грузинских олимпийцев.

Парк Мтацминда. Дом бракосочетаний
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Никаких свадеб и поминок: в Грузии ужесточают контроль над заведениями

"Президент призывает всех заботиться друг о друге, соблюдать регуляции, рекомендации эпидемиологов и вакцинироваться", - говорится в заявлении.

В Грузии за последние сутки выявили более 2,3 тысячи новых случаев. Всего на данный момент в стране 40 233 активных случая, из них 6 641 нуждается в стационарном лечении, 2 552 человека находятся в ковид-гостиницах, 31 040 человек проходят курс лечения дома. Состояние 1 328 пациентов тяжелое, 293 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

С 9 августа в Грузии будет задействовано обязательство находится в маске в местах общественного скопления в открытом пространстве, где присутствует более пяти человек, ужесточается контроль над проведением свадеб, поминок, юбилеев и подобных мероприятий, а также выполнением запрета на работу ночных клубов и ресторанов в ночное время.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (690)
Теги:
Грузия, Саломе Зурабишвили, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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