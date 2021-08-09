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Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили

Президент: состояние тренера сборной Грузии по регби критически тяжелое

photo: Georgian Rugby / FB
Общество
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Маисашвили заразился коронавирусом в ЮАР, где сборная Грузии в начале июля провела тест-матч с хозяевами

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Состояние главного тренера сборной Грузии по регби Левана Маисашвили критически тяжелое, он лечится в частной клинике, написала на своей личной странице в соцсети Facebook президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Маисашвили заразился коронавирусом в ЮАР, где сборная Грузии в начале июля провела тест-матч с хозяевами.

"Последние два дня у него (Маисашвили) не было осложнений, хотя до этого были все возможные осложнения. Врачи не могут дать прогноз. Он в одной из лучших клиник Йоханнесбурга - Milpark hospitals", - написала Зурабишвили.

По ее словам, семья не принимала решения о переводе Маисашвили в другую клинику, так как частная клиника Йоханнесбурга хорошо оснащена.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Кроме того, по данным президента, за ситуацией с тренером наблюдают посол Грузии в ЮАР Бека Двали и грузинский врач Вахтанг Рехвиашвили.

Первый тест-матч между сборными Грузии и ЮАР состоялся 2 июля. Повторная игра между командами должна была состояться через неделю, но в промежутке между встречами у целой группы игроков обеих сборных был обнаружен коронавирус. Вполне естественно, что второй тест-матч был отменен.

По этой же причине был отменен тест-матч Грузия – Шотландия, который должен был состояться 17 июля в Тбилиси.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1992)
Теги:
регби, Сборная Грузии по регби, Грузия, Саломе Зурабишвили, Коронавирус COVID-2019, ЮАР

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