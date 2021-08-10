Более 20 тысяч полицейских уже вакцинировались от коронавируса

Сотрудники МВД могут сделать прививку без предварительной регистрации в любом кабинете вакцинации, выбрав одну из трех доступных вакцин

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Более 20 тысяч сотрудников различных подразделений МВД Грузии привились от коронавируса в рамках программы массовой вакцинации, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию без предварительной записи.

На сегодняшний день доступно три вида вакцины: Pfizer, Sinovac и Sinopharm.

По данным МВД, наиболее высокий показатель вакцинированных (до 90%) среди сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и Департамента охраны объектов.

"В центрах иммунизации оборудованы кабинеты вакцинации, которые оснащены соответствующим медицинским оборудованием, что полностью обеспечивает безопасное проведение процесса вакцинации и ее последующий период. Сотрудники МВД могут быть вакцинированы препаратами Pfizer, Sinovac и Sinopharm в любой день недели без предварительной регистрации", – сообщает пресс-центр МВД.

По данным на 10 августа, всего в Грузии сделано 664 997 прививок. Обе дозы получили 204 234 гражданина.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 450 тысяч случаев заражения, скончались 6 128 человек. Выздоровели 403 762 пациента.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.