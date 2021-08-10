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Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 697

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (693)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210810/252547059/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5-697.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 54 человека, выздоровели за сутки 2 713 человек, а с начала пандемии – 406 475

ТБИЛИСИ, 10  авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 697. Скончались 54 человека.

По данным сайта Национального центра контроля заболеваний, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 455 846 случаев заражения.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 713 человек, а с начала пандемии – 406 475. Скончались 6182.

К этому времени прививки сделали 664 997 человек, в том числе 204 234 двумя дозами.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (693)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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