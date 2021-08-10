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Присяга в крепости Хертвиси

Новобранцы Сил обороны Грузии принесли военную присягу в крепости Хертвиси

photo: press service of the Ministry of Defense
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (206)
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83 рекрута перед присягой прошли восьминедельный курс боевой подготовки в новом центре имени старшего сержанта Зазы Перадзе в Ахалкалаки

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Силы обороны Грузии пополнили 83 новобранца, информацию распространяет пресс-служба Минобороны.

Новобранцы принесли военную присягу в крепости Хертвиси (Самцхе-Джавахети) на фоне зажженных факелов и знамен.

Крепость Хертвиси, согласно данным историков, относится к X-XI векам, а по сведениям летописца Леонти Мровели – к IV веку до нашей эры. Сегодня считается, что это одна из самых древних и лучше всего сохранившихся в Грузии крепостей феодального периода. Ежегодно это место на юге страны посещают тысячи туристов как местных, так и иностранных.

Грузинские военнослужащие - учения Agile Spirit в Вазиани
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Осенний призыв на военную службу начался в Грузии

Хертвиси многократно переделывали. В последний период крепость состояла из двух частей – цитадели и крепостной стены. До сегодняшних дней хорошо сохранились башни.
Проект благоустройства крепости Фонд муниципального развития начал в июне 2017 года при финансировании Всемирного банка. Стоимость проекта – 1,7 миллиона лари (более 6,9 миллиона долларов).

По данным Минобороны, с сегодняшнего дня новобранцы будут проходить военную службу по контракту в Восточном и Западном командованиях Сил обороны Грузии.

"Перед принятием присяги они прошли восьминедельную программу начальной боевой подготовки (BCT) в новом центре имени старшего сержанта Зазы Перадзе в Ахалкалаки, регион Самцхе-Джавахети", – говорится в заявлении.

Пополнение прошло огневую, техническую и медицинскую подготовку.

Новобранцев с принятием присяги поздравил Командующий учебно-военным образованием полковник Зураб Хвичия.

Новый центр современных стандартов, начальной боевой подготовки был открыт в Ахалкалаки в сентябре 2020 года.

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Темы:
Оборона Грузии (206)
Теги:
Грузия, оборона

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