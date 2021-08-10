Четвертая волна коронавируса намного тяжелее предыдущих – глава Минздрава Грузии

Суточный показатель инфицирования в стране перевалил за пять тысяч, растет и число смертных случаев от коронавируса, медицинский сектор находится на грани коллапса

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе назвала четвертую волну коронавируса намного сложнее и тяжелее, чем предыдущие, и связала это с распространением дельта-штамма.

"Важно то, что новый штамм, как показывает мировая практика, имеет другой темп и сложность. Исходя из этого, темп распространения инфекции отличает четвертую волну от второй", – заявила Тикрадзе.

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia Более 20 тысяч полицейских уже вакцинировались от коронавируса

Глава Минздрава отметила, что более легкое и быстрое распространение дельта-штамма было ожидаемо.

"Третью волну мы прошли сравнительно легко, однако четвертая оказалась гораздо тяжелее и сложнее, что было ожидаемо, поскольку мы наблюдали в других странах насколько быстро распространялся дельта-штамм. Это именно та главная причина из-за чего сегодня мы находимся в таком сложном процессе", – отметила Тикарадзе.

По словам Тикарадзе, вызовы бригад скорой помощи увеличились более чем на 50%. По этой причине, служба скорой помощи приезжает с опозданием.

Несмотря на критическое положение, правительство Грузии на этом этапе не рассматривает вопрос обязательной вакцинации, однако Тикарадзе не исключила, что для определенного сегмента вакцинация станет обязательной.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 5 697. Скончались 54 человека.

С начала пандемии в стране выявлено более 455 тысяч случаев заражения, более 406 тысяч выздоровели, скончались – 6 182 человек.

К этому времени прививки сделали 664 997 человек, в том числе 204 234 двумя дозами.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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