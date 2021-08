Четвертая волна коронавируса намного тяжелее предыдущих – глава Минздрава Грузии

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе назвала четвертую волну коронавируса намного сложнее и тяжелее, чем предыдущие, и связала это с распространением дельта-штамма.

"Важно то, что новый штамм, как показывает мировая практика, имеет другой темп и сложность. Исходя из этого, темп распространения инфекции отличает четвертую волну от второй", – заявила Тикрадзе.