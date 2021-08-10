COVID-статистика Грузии – эпидситуация продолжает ухудшаться

В данное врем в Грузии 43 163 активных случая, 6 552 госпитализированы, состояние 1 306 пациентов тяжелое, 284 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 44 536 тестов на коронавирус: 32 610 – на антиген, 11 926 – ПЦР-тестов и выявлено 5 697 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 455 846 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 713 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 406 475 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 6 182.

Из 5 697 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 600, Аджарии – 678, Имерети – 649, Квемо Картли – 254, Шида Картли – 289, Гурии – 170, Самегрело - Земо Сванети – 363, Кахети – 359, Мцхета-Мтианети – 191, Самцхе-Джавахети – 103, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 41.

На данный момент в Грузии 43 163 активных случая, из них 6 552 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 306 пациентов тяжелое, из них 284 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 672 пациента находятся в ковид-гостиницах. 33 939 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 42 человека, а в самоизоляции – 36 609.

Показатель положительности по данным на 9 августа составляет 12,79%, за две недели – 9,09%, за семь дней – 10,05%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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