13:53 10 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6493
  • 100 RUB4.2270
  • USD3.1050
Поиск
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

COVID-статистика Грузии – эпидситуация продолжает ухудшаться

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (694)
253 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252518193.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210810/252547689/COVID-statistika-Gruzii--epidsituatsiya-prodolzhaet-ukhudshatsya.html

В данное врем в Грузии 43 163 активных случая, 6 552 госпитализированы, состояние 1 306 пациентов тяжелое, 284 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 44 536 тестов на коронавирус: 32 610 – на антиген, 11 926 – ПЦР-тестов и выявлено 5 697 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 455 846 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 713 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 406 475 пациентов.

Екатерина Тикарадзе
photo : press-service of the Parliament of Georgia
Четвертая волна коронавируса намного тяжелее предыдущих – глава Минздрава Грузии

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 6 182.

Из 5 697 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 600, Аджарии – 678, Имерети – 649, Квемо Картли – 254, Шида Картли – 289, Гурии – 170, Самегрело - Земо Сванети – 363, Кахети – 359, Мцхета-Мтианети – 191, Самцхе-Джавахети – 103, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 41.

На данный момент в Грузии 43 163 активных случая, из них 6 552 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 306 пациентов тяжелое, из них 284 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 672 пациента находятся в ковид-гостиницах. 33 939 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 42 человека, а в самоизоляции – 36 609.

Показатель положительности по данным на 9 августа составляет 12,79%, за две недели – 9,09%, за семь дней – 10,05%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (694)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Статистика

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - фото
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь - видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться