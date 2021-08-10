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Раскопки в Гелати

Монастырский комплекс Гелати пострадал из-за непрофессионализма реставраторов – ЮНЕСКО

photo: Georgian Heritage / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210810/252550527/Monastyrskiy-kompleks-Gelati-postradal-iz-za-neprofessionalizma-restavratorov---YuNESKO.html

ЮНЕСКО обязал Грузию представить обновленный отчет о состоянии монастырского комплекса Гелати и выполнении требований в Центр всемирного наследия к 1 февраля 2022 года для рассмотрения Всемирным комитетом на 45-й сессии

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 44-й сессии принял резолюцию по монастырскому комплексу Гелати в Западной Грузии.

В документе Гелати упоминается среди памятников, поврежденных из-за непрофессионализма или некачественных материалов в процессе реставрации.

Гелатский монастырь Богородицы - реконструкция и уникальные фрески
© Sputnik / STRINGER
Эксперты ЮНЕСКО завершили первый этап работ в грузинском храме Гелати

В марте 2020 года черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, черепичную крышу временно перекрыли жестью. Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока поврежденная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

В резолюции ЮНЕСКО говорится, что срыв реставрационных работ на крыше монастырского комплекса до сих пор наносит ущерб памятнику культуры, что привело к повреждению строительного камня, мозаики и настенных росписей в храмах Пресвятой Богородицы и Святого Георгия.

В то же время комитет всемирного наследия приветствует часть работ, уже проделанных государством в Гелати, но при этом отмечает, что работы по реставрации кровли нужно довести до конца.

Всемирный комитет ЮНЕСКО требует:

– Продолжить процесс мониторинга памятника для разработки соответствующих индикаторов;

– Расширить трехмерный структурный мониторинг церкви Святого Георгия и других важных строений;

– Отчитываться перед Комитетом о деятельности Совета всемирного наследия в Грузии;

– Создать комитет по управлению памятником, который будет участвовать в планировании процесса реставрации;

– Мобилизовать больше международных ресурсов с помощью краткосрочных и среднесрочных мер по улучшению состояния комплекса.

Брусчатые мостовые - брусчатка в храме Гелати до реконструкции, архивное фото
© Sputnik / Goga Vardzieli
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В документе подчеркивается, что Грузия должна представить обновленный отчет о состоянии монастырского комплекса Гелати и выполнении требований в Центр всемирного наследия 1 февраля 2022 года для рассмотрения Всемирным комитетом на 45-й сессии.

Согласно последнему заключению Министерства культуры, в храме Пресвятой Богородицы необходимо заменить кровлю на площади 800 кв. м, так как "белая черепица не соответствует даже минимальным требованиям".

В июне в Гелати прибыли специалисты ЮНЕСКО, которые изучили ситуацию на месте и признали, что ситуация незавидная.

Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

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Теги:
Грузия, Гелати, ЮНЕСКО

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