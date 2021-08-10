В Грузии вакцинированы более 664 тысяч человек – лидирует Тбилиси

Наиболее активны в процессе вакцинации лица в возрасте 18 - 49 лет, наиболее пассивны - пожилые люди, которым за 75

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Грузии, по последним данным, вакцину против коронавируса сделали более 664,9 тысячи человек, обе дозы - 204,2 тысячи граждан.

По информации Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в период с 15 марта до 8 августа больше всего прививок было сделано в Тбилиси (227,3 тысячи). Далее следуют Аджария (52,4 тысячи), Имерети (41,4 тысячи), Самегрело - Земо Сванети (22,6 тысячи), Шида Картли (20,5 тысячи), Кахети (17,9 тысячи), Квемо Картли (14,9 тысячи), Мцхета-Мтианети (12 тысяч), Гурия (более 7,9 тысячи), Самцхе-Джавахети (5,5 тысячи), Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (3,1 тысячи).

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara COVID-статистика Грузии – эпидситуация продолжает ухудшаться

Чаще всего вакцину против коронавируса в Грузии делают лица в возрасте от 18 до 49 лет. В данной возрастной группе одну дозу сделали 228,6 тысячи человек, а две дозы более 88,7 тысячи.

Реже всего вакцинируются лица старше 75 лет, которые относятся к особой группе риска. В этой возрастной категории одну дозу вакцины сделали 26,9 тысячи человек, а две дозы – 15,5 тысячи.

В Грузии доступны вакцины четырех наименований – это Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой обращаемости, власти страны были вынуждены расширить программу иммунизации.

С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac. На данный момент сделать вакцину в Грузии могут лица старше 18 лет. Сделать вакцину Pfizer в Грузии могут лица с 16 лет.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны.

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