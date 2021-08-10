В Патриархии Грузии опровергли информацию о запланированной вакцинации Илии II

Информация о том, что 13 августа препаратом от коронавируса Pfizer будет вакцинирован Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II появилась в соцсети, но оказалась ложной

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Патриархия Грузии опровергает распространенную информацию о запланированной на днях вакцинации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.

"Информация о вакцинации Патриарха 13 августа не соответствует действительности", - сообщает на своей странице в Facebook руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе.

В соцсети распространилась информация о том, что Илия II сделает вакцину Pfizer 13 августа. Часть граждан Грузии в соцсети призвала Патриархию благословить паству на вакцинацию.

Ранее грузинская православная церковь озвучила свою позицию касательно вакцинации против коронавируса и заявила, что не будет "брать на себя ответственность в вопросе пропаганды вакцинации". К Церкви с просьбой поспособствовать в процессе вакцинации обратились представители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, однако в Патриархии заявили, что каждый человек свободен в своем выборе.

Позиция Грузинской православной церкви касательно этой темы, отражена в постановлении Синода от 11 февраля, в котором говорится, что Патриархия приветствует тот факт, что процесс вакцинации, связанный с пандемией коронавируса, добровольный, а не обязательный.

Часть верующих Грузии с недоверием относится к процессу вакцинации, поскольку видит в нем апокалиптические элементы. Многие верующие верят, что в вакцинах встроены чипы, созданные на основе биологического материала, полученного в результате абортов, и так далее.

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