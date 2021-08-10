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Дидгороба. Грузинские национальные традиции и праздники

Минобороны Грузии учредило медаль для иностранных граждан

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (207)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210810/252552646/Minoborony-Gruzii-uchredila-medal-dlya-inostrannykh-grazhdan.html

В этом году исполняется 900 лет, как в 1121 году грузинский царь Давид Строитель в Дидгори одержал победу над тюрками-сельджуками

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Министерство обороны Грузии учредило юбилейную медаль "Дидгори – 900" для награждения иностранных граждан и граждан Грузии за особую помощь в военном восстановлении.

Право награждать юбилейной медалью принадлежит премьер-министру Грузии.

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На аверсе медали диаметром 34 миллиметра изображена цифра 900 и надпись Дидгори над которыми расположен малый щит с мечом и пращой, а по кругу – надпись "Грузия" и " "ძლევაი საკვირველი"

На реверсе медали изображен герб Грузии и цифры 1121 и 2021, а также порядковый номер медали.

В этом году исполняется 900 лет как в 1121 году грузинский царь Давид Строитель в Дидгори одержал победу над превосходящими силами тюрков-сельджуков.

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Темы:
Оборона Грузии (207)
Теги:
Грузия, Минобороны Грузии

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