Минобороны Грузии учредило медаль для иностранных граждан

В этом году исполняется 900 лет, как в 1121 году грузинский царь Давид Строитель в Дидгори одержал победу над тюрками-сельджуками

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Министерство обороны Грузии учредило юбилейную медаль "Дидгори – 900" для награждения иностранных граждан и граждан Грузии за особую помощь в военном восстановлении.

Право награждать юбилейной медалью принадлежит премьер-министру Грузии.

На аверсе медали диаметром 34 миллиметра изображена цифра 900 и надпись Дидгори над которыми расположен малый щит с мечом и пращой, а по кругу – надпись "Грузия" и " "ძლევაი საკვირველი"

На реверсе медали изображен герб Грузии и цифры 1121 и 2021, а также порядковый номер медали.

В этом году исполняется 900 лет как в 1121 году грузинский царь Давид Строитель в Дидгори одержал победу над превосходящими силами тюрков-сельджуков.

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