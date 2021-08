Эпидемиолог требует усилить контроль за лечащимися от коронавируса на дому

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе требует усилить контроль за проходящими лечение от коронавируса на дому.

В Грузии на лечении дома находится 33 939 инфицированных пациентов из 43 163.

Он потребовал ужесточить контроль за проходящими лечение на дому.