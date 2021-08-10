Эпидемиолог требует усилить контроль за лечащимися от коронавируса на дому

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе требует усилить контроль за проходящими лечение от коронавируса на дому.
В Грузии на лечении дома находится 33 939 инфицированных пациентов из 43 163.
"У меня есть информация, что часть из находящихся дома инфицированных, не соблюдает самоизоляцию, ходит в магазины и пользуется общественным транспортом, что является серьезным нарушением и серьезным фактором способствующим сохранению высокого числа инфицированных", - сказал Церцвадзе.
Он потребовал ужесточить контроль за проходящими лечение на дому.
"Если мы не пресечем этим прецеденты, даже если будем контролировать ношение масок, нам будет трудно контролировать число случаев заражения", - сказал Церцвадзе.
На сегодняшний день Грузия одна из стран лидеров по числу зараженных на 100 тысяч человек.
За последние сутки в стране выявлено 5 697 новых случаев инфекции, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 455 846 случаев инфицирования.
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