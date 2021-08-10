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Тенгиз Церцвадзе

Эпидемиолог требует усилить контроль за лечащимися от коронавируса на дому

photo: press-service of the Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (700)
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По информации директора больницы, часть из находящихся дома инфицированных, не соблюдает самоизоляцию, ходит в магазины и пользуется общественным транспортом

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе требует усилить контроль за проходящими лечение от коронавируса на дому.

В Грузии на лечении дома находится 33 939 инфицированных пациентов из 43 163.

"У меня есть информация, что часть из находящихся дома инфицированных, не соблюдает самоизоляцию, ходит в магазины и пользуется общественным транспортом, что является серьезным нарушением и серьезным фактором способствующим сохранению высокого числа инфицированных", - сказал Церцвадзе.

Он потребовал ужесточить контроль за проходящими лечение на дому.

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photo : press-service of the Parliament of Georgia
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"Если мы не пресечем этим прецеденты, даже если будем контролировать ношение масок, нам будет трудно контролировать число случаев заражения", - сказал Церцвадзе.

На сегодняшний день Грузия одна из стран лидеров по числу зараженных на 100 тысяч человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 697 новых случаев инфекции, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 455 846 случаев инфицирования.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (700)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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