Как проходит вакцинация в Аджарии

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В Аджарии 8% населения старше 18 лет уже привиты двумя дозами вакцины против COVID-19, сообщила замдиректора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нона Эпадзе.

По ее словам, в последнюю неделю темпы вакцинации в регионе увеличились.