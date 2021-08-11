Как проходит вакцинация в Аджарии

В настоящее время в Аджарии насчитывается более 5 тысяч активных случаев, 15% из них проходят лечение в клиниках

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В Аджарии 8% населения старше 18 лет уже привиты двумя дозами вакцины против COVID-19, сообщила замдиректора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нона Эпадзе.

По ее словам, в последнюю неделю темпы вакцинации в регионе увеличились.

"Цифры по ежедневному увеличению вакцинации обнадеживающие. Вчера было сделано до 3 тысяч прививок. До 30% из них – администрирование второй дозы. Около 20% населения старше 18 лет вакцинировано первой дозой, что является улучшенным показателем для этого этапа, в то время как около 8% населения старше 18 лет уже полностью вакцинированы второй дозой", – сказала Эпадзе журналистам.

По информации Эпадзе, эпидситуация в Аджарии напряженная. В среднем за последнюю неделю ежедневно регистрируется 600 и более новых случаев.

Что касается тестирования, то оно доступно на всех муниципальных уровнях. Накануне было проведено более 6 тысяч тестов, процент положительных результатов – 11,4%.

В настоящее время в Аджарии насчитывается более 5 тысяч активных случаев, 15% из них проходят лечение в клиниках, примерно 25% пребывают в ковид-гостиницах, а остальные – лечатся на дому.

"Что касается коек, то прошлой ночью было 62 свободных места. В течение дня это число меняется в зависимости от выписки. Число свободных коек сокращается, но идет работа над их увеличением. В неделю добавляются 2-3 новых отеля, т. е. количество мест в гостиницах растет в соответствии с повышенным спросом", – сказала Эпадзе.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 697 новых инфицированных. Скончались 54 человека.

С начала пандемии в стране выявлено более 455 тысяч случаев заражения, более 406 тысяч выздоровели, скончались 6 182.

К этому времени прививки сделали 664 997 человек, в том числе 204 234 привились двумя дозами.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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