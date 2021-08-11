Ах, эта свадьба! Один из ресторанов в Тбилиси "залетел" на десять тысяч

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Свадьба в одном из ресторанов в Тбилиси "увенчалась" штрафом в десять тысяч лари (3,2 тысячи долларов), сообщает инспекция труда.

За нарушение подобного типа в условиях пандемии физические лица штрафуются на две тысячи лари (648 долларов), а юридические – на 10 тысяч лари.

"В том случае, если запрещенная деятельность на объекте происходит на фоне критических несоответствий, мы принимаем решение о его закрытии. В данном случае налицо запрещенное социальное мероприятие, а потому юридическое лицо, которое провело данную запрещенную деятельность, подверглось штрафу. В его случае будет использована санкция в размере десяти тысяч лари. На этом этапе объект не будет закрыт", – заявила глава Департамента по надзору за безопасностью труда Майя Микая.

Представители инспекции труда начали проверки во всей Грузии. Мероприятия, проведение которых не запрещено, должны проводиться в соответствии с рекомендациями Минздрава. Инспекторы также информируют предпринимателей, в каких условиях и с учетом каких рекомендаций они должны работать.

"Я хочу призвать всех граждан, проявить высокую социальную ответственность, воздержаться от запрещенной деятельности, а то, что разрешено, проводить в строгом соответствии с рекомендациями", – отметила Микая.

В связи с резким ухудшением эпидситуации в стране с 10 августа ужесточается контроль за проведением свадеб, поминок, юбилеев и подобных мероприятий, а также выполнением запрета на работу ночных клубов и ресторанов в ночное время. В случае первого нарушения объект штрафуется на десять тысяч лари (около 3 250 долларов), а в случае выявления повторного нарушения – объект будет закрыт.

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