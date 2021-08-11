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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5352

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (705)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели за сутки 2 635 человек, а с начала пандемии – 409 110

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 352. Скончались 48 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 461 198 случаев заражения.

Тенгиз Церцвадзе
photo: press-service of the Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 635 человек, а с начала пандемии – 409 110. Скончались 6 230.

За сутки сделано 50 430 тестов, в том числе 30 564 на антиген и 19 866 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,61%, за последние 14 дней – 9,33%, за последние семь дней – 10,27%.

Прививки сделали 688 940 человек, в том числе за последние сутки – 23 935.

В карантине в данное время находятся 53 человека, в стационарах – 6 578, в ковид-гостиницах – 3 238.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (705)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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