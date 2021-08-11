В Грузии могут начаться клинические исследования нового препарата для ковид-пациентов

Речь идет об испытаниях препарата "Ивермектин", который имеет выраженную антивирусную активность против COVID и считается наиболее перспективным препаратом

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинские специалисты обсуждают возможность начала клинического исследования для лечения больных с коронавирусом препаратом "Ивермектин", об этом на странице тбилисской инфекционной больницы в Facebook пишет глава клиники Тенгиз Церцвадзе.

По словам Церцвадзе, этот препарат пока не имеет официальной рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В Минздраве Грузии состоялась встреча с клинической группой, на которой был рассмотрен вопрос проведения клинического исследования препаратом "Ивермектин" среди больных коронавирусом. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни. По словам Церцвадзе, с начала пандемии коронавируса не прекращаются попытки медиков и ученых найти медикамент, который будет высокоэффективным в лечении пациентов с коронавирусом. Во всем мире проходят как маленькие, так и большие исследования разных медикаментов, в том числе и антивирусных. Одним из таких препаратов, который в последнее время стал предметом активного обсуждения в медицинских кругах, "Ивермектин".

"Это новый, противопаразитарный препарат, который, в основном, применяется в ветеринарии, однако в ряде стран его использование разрешено и на людях во время различных паразитарных заболеваний. Изучена также эффективность "Ивермектина" во время лихорадки Денге, но положительный результат не был получен", – заявил Церцвадзе.

В исследованиях, связанных с коронавирусом, говорится, что "Ивермектин" имеет выраженную антивирусную активность против COVID, и он считается одним из наиболее перспективных препаратов в этом направлении. "Ивермектин" был использован в Индии во время вспышки коронавируса. Согласно данным исследования британских институтов, использование данного препарата среди больных, инфицированных коронавирусом, на 56% снизила смертность, в некоторых исследованиях отмечено, что "Ивермектин" снижал показатели воспалительного процесса и быстрее очищал организм от вируса.

ВОЗ рекомендуют использовать данный препарат только в рамках клинических исследований.

"Ивермектин" применяется для лечения онхоцеркоза (речная слепота), стронгилоидоза (паразитарное заболевание человека, вызываемое круглыми червями рода Strongyloides) и других гельминтозов (паразитарные болезни человека), передаваемых через почву. Препарат также применяется для лечения чесотки.

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