COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 11 августа

Большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 50 430 тестов на коронавирус и выявлено 5 352 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 461 198 случаев инфицирования, скончались 6 230 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 11 августа составляет 10,61%, за две недели – 9,33%, за семь дней – 10,27%.

Из 5 352 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 2 363. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 905

Имерети – 564

Квемо Картли – 262

Шида Картли – 285

Гурия – 124

Самегрело - Земо Сванети – 281

Кахети – 340

Мцхета-Мтианети – 134

Самцхе-Джавахети – 70

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24.

На данный момент в Грузии 45 832 активных случая, из них 6 578 нуждаются в стационарном лечении, 3 238 человек находятся в ковид-гостиницах, 36 016 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 1 322 пациентов тяжелое, 302 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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