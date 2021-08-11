COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 11 августа

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 50 430 тестов на коронавирус и выявлено 5 352 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 461 198 случаев инфицирования, скончались 6 230 человек.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 11 августа составляет 10,61%, за две недели – 9,33%, за семь дней – 10,27%.
Из 5 352 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 2 363. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 905
- Имерети – 564
- Квемо Картли – 262
- Шида Картли – 285
- Гурия – 124
- Самегрело - Земо Сванети – 281
- Кахети – 340
- Мцхета-Мтианети – 134
- Самцхе-Джавахети – 70
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24.
На данный момент в Грузии 45 832 активных случая, из них 6 578 нуждаются в стационарном лечении, 3 238 человек находятся в ковид-гостиницах, 36 016 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 1 322 пациентов тяжелое, 302 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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