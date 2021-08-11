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Эпидемия коронавируса - покупатели на рынке в масках

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 11 августа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (706)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210811/252555242/COVID-statistika-v-Gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-11-avgusta.html

Большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 50 430 тестов на коронавирус и выявлено 5 352 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 461 198 случаев инфицирования, скончались 6 230 человек.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 11 августа составляет 10,61%, за две недели – 9,33%, за семь дней – 10,27%.

Из 5 352 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 2 363. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  905
  • Имерети – 564
  • Квемо Картли – 262
  • Шида Картли – 285
  • Гурия – 124
  • Самегрело - Земо Сванети – 281
  • Кахети – 340
  • Мцхета-Мтианети – 134
  • Самцхе-Джавахети – 70
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24.

На данный момент в Грузии 45 832 активных случая, из них 6 578 нуждаются в стационарном лечении, 3 238 человек находятся в ковид-гостиницах, 36 016 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 1 322 пациентов тяжелое, 302 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (706)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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