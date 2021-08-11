Вакцинируется или нет Илия II против коронавируса - заявление Патриарха

Вакцинация - дело добровольное, и человек сам делает выбор. Свой выбор должен сделать и Патриарх, однако Его Святейшество заявляет, что его решение не должно служить ориентиром для других

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Патриархия Грузии опубликовала заявление Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II по поводу его возможной вакцинации.

По словам Патриарха, его вакцинация не должна быть определяющим фактором для других.

"О вакцинации Католикоса-Патриарха периодически и целенаправленно распространяется разная информация, поэтому коротко скажу следующее: независимо от того, вакцинирован Патриарх или нет, это не может быть определяющим для других", - говорится в заявлении.

Как отмечает Илия II, ни положительное, ни отрицательное отношение того или иного священнослужителя к вакцинации не может служить примером, так как эта область медицины требует индивидуального подхода и выходит за рамки компетенции Церкви.

Патриарх отмечает, что вакцинация должна быть добровольной.

"Вакцинация должна быть добровольной, и в случае вакцинации или невакцинации не должно быть принуждения или осуждения друг друга. Однако следует отметить, что соблюдение правил во время пандемии важно для всех", - говорится в заявлении.

Патриархия также заявляет, что церковь не может брать на себя ответственность за пропаганду вакцинации.

Накануне Патриархия Грузии опровергла распространенную информацию о запланированной на 13 августа вакцинации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.

Позиция Грузинской православной церкви касательно этой темы отражена в постановлении Синода от 11 февраля, в котором говорится, что Патриархия приветствует тот факт, что процесс вакцинации, связанный с пандемией коронавируса, добровольный, а не обязательный.

Часть верующих Грузии с недоверием относится к процессу вакцинации, поскольку видит в нем апокалиптические элементы. Многие верующие верят, что в вакцинах встроены чипы, созданные на основе биологического материала, полученного в результате абортов, и так далее.

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