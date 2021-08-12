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Автобан Восток Запад

На автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 12 августа движение будет ограничено

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (494)
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Sputnik Грузия
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Движение транспорта на участке Шорапани-Аргвета автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничиваться каждый час на 15 минут с пяти утра до восьми часов вечера 12 августа

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Движение на участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено 12 августа каждый час с интервалом в 15 минут, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.

Данное ограничение действует с 05:00 до 20:00 12 августа.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На 178-м километре автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе ведутся строительные работы на участке Шорапани-Аргвета. В связи с этим 12 августа на данном участке дороги будут действовать ограничения.

Из-за демонтажных работ для обеспечения безопасного транспортного движения дорога на этом участке будет периодически закрываться каждый час, отмечают в ведомстве.

Движение будет регулировать патрульная полиция.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (494)
Теги:
Грузия, дороги, Ограничения

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