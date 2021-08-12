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Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилого населения в Аджарии

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5128

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (710)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, выздоровели за сутки 3 310 человек, а с начала пандемии – 412 420

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 128. Скончались 49 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 310 человек, а с начала пандемии – 412 420. Скончались 6 279.

За сутки сделано 49 189 тестов, в том числе 29 357 на антиген и 19 832 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,43%, за последние 14 дней – 9,63%, за последние семь дней – 10,52%.

Прививки сделали 715 919 человек, в том числе за последние сутки – 25 933.

В карантине в данное время находятся 64 человека, в стационарах – 6 627, в ковид-гостиницах – 3 288.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (710)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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