В Грузии для инфицированных коронавирусом пациентов заработал новый портал

Новый портал https://er.moh.gov.ge поможет разгрузить линию "112" и оперативнее приходить на помощь инфицированным коронавирусом пациентам

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Новый портал https://er.moh.gov.ge заработал в Грузии для инфицированных коронавирусом пациентов, сообщается на странице Минздрава страны в Facebook.

В Минздраве отмечают, что граждане, у которых выявили коронавирус, могут зарегистрироваться на портале, информация поступит в "112" и будет направлена семейному врачу для дальнейшего мониторинга.

Портал разработан Минздравом страны и службой "112".

Главная цель разработки нового портала – создание дополнительного коммуникационного канала для граждан и снижение количества звонков на "112".

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