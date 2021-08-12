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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

В Грузии для инфицированных коронавирусом пациентов заработал новый портал

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (711)
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Новый портал https://er.moh.gov.ge поможет разгрузить линию "112" и оперативнее приходить на помощь инфицированным коронавирусом пациентам

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Новый портал https://er.moh.gov.ge заработал в Грузии для инфицированных коронавирусом пациентов, сообщается на странице Минздрава страны в Facebook.

В Минздраве отмечают, что граждане, у которых выявили коронавирус, могут зарегистрироваться на портале, информация поступит в "112" и будет направлена семейному врачу для дальнейшего мониторинга.

Портал разработан Минздравом страны и службой "112".

Главная цель разработки нового портала – создание дополнительного коммуникационного канала для граждан и снижение количества звонков на "112".

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (711)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Минздрав

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