COVID-статистика Грузии: пик четвертой волны ожидается к 20 августа

В данное время в Грузии 47 601 активный случай, из них 6 627 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 355 пациентов тяжелое, 311 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 49 189 тестов на коронавирус: 29 357 – на антиген, 19 832 – ПЦР-теста и выявлено 5 128 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 466 326 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 310 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 412 420 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 49 пациентов, а с начала пандемии – 6 279.

Из 5 128 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 236, Аджарии – 811, Имерети – 537, Квемо Картли – 246, Шида Картли – 280, Гурии – 106, Самегрело - Земо Сванети – 287, Кахети – 398, Мцхета-Мтианети – 101, Самцхе-Джавахети – 102, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24.

На данный момент в Грузии 47 601 активный случай, из них 6 627 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 355 пациентов тяжелое, из них 311 подключены к аппарату искусственного дыхания. 3 288 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 37 686 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 64 человека, а в самоизоляции – 40 605.

Показатель положительности по данным на 11 августа составляет 10,43%, за две недели – 9,63%, за семь дней – 10,52%.

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