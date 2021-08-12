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Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми

Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд в направлении Батуми

photo: Georgian Railway / FB
Общество
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Темы:
Транспорт в Грузии (229)
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Билеты на дополнительный поезд в Батуми, назначенный на 15 августа, уже в продаже. Из Тбилиси он выходит в 07:20, а из Батуми – в 17:50 по местному времени

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси на 15 августа, говорится в сообщении на сайте ГЖД.

Назначение дополнительного поезда связано с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского побережья и обратно.

Двухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд Тбилиси-Батуми 8 августа

Дополнительный поезд из Тбилиси выйдет в 07:20, а из Батуми – в 17:50 по местному времени.

Несколько дней назад ГЖД назначила дополнительный поезд в Батуми на 13 августа.

Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, и путешествовать только в масках.

Билеты уже в продаже.

В летний период поезда по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси ходят три раза в день.

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Темы:
Транспорт в Грузии (229)
Теги:
Грузия, железная дорога, Батуми

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