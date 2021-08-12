Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд в направлении Батуми

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси на 15 августа, говорится в сообщении на сайте ГЖД.
Назначение дополнительного поезда связано с увеличением пассажиропотока в направлении черноморского побережья и обратно.
Дополнительный поезд из Тбилиси выйдет в 07:20, а из Батуми – в 17:50 по местному времени.
Несколько дней назад ГЖД назначила дополнительный поезд в Батуми на 13 августа.
Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, и путешествовать только в масках.
Билеты уже в продаже.
В летний период поезда по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси ходят три раза в день.
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