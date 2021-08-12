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Тушение лесного пожара

Будьте осторожны: жителей Грузии предупредили о риске лесных пожаров

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Общество
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Sputnik Грузия
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Служба спасения Грузии призывает граждан не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях и в лесах

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии предупреждает население об опасности возникновения лесных пожаров, говорится в заявлении ведомства.

По данным службы, в ближайшие дни как в Западной, так и в Восточной Грузии сохранится высокая температура воздуха и погода без осадков, что увеличит риск пожаров в лесу и полях.

"Во избежание возможных осложнений, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает проявить высокую гражданскую ответственность, не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях, в непосредственной близости от леса или поля и не оставлять огонь без присмотра", -говорится в заявлении.

В случае возникновения пожара нужно немедленно сообщить в Центр управления общественной безопасностью "112".

В период с января по июль в Грузии произошло 6,3 тысячи пожаров, которые унесли жизни 28 человек, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Основной причиной пожаров специалисты называют человеческую неосторожность и амортизацию зданий.

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Теги:
лесной пожар, Грузия, Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" МВД

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