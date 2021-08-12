Президент Грузии посмертно наградила героя, спасшего подростка в Куре

Шота Карселадзе, который, спасая девочку, утонул сам, награжден медалью "За гражданскую самоотверженность"

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила 36-летнего жителя Тбилиси Шоту Карселадзе медалью "За гражданскую самоотверженность".

Шота Карселадзе 3 июля в районе Ортачала, не задумываясь, бросился в Куру на помощь тонущей 14-летней девочке, спас ее, но сам утонул. Спасатели искали его тело несколько часов.

Президент Грузии вручила государственную награду матери Шоты Карселадзе Марине Гарсеванишвили.

Скромная церемония награждения прошла во дворце Орбелиани при участии сестры и друга Шоты Карселадзе.

На днях президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение отказаться от участия в масштабных мероприятиях и отменила все встречи из-за коронавируса, но в этом случае сделала исключение.

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