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Президент Грузии посмертно наградила героя, спасшего подростка в Куре

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Президент Грузии (163)
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Шота Карселадзе, который, спасая девочку, утонул сам, награжден медалью "За гражданскую самоотверженность"

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила 36-летнего жителя Тбилиси Шоту Карселадзе медалью "За гражданскую самоотверженность".

Шота Карселадзе 3 июля в районе Ортачала, не задумываясь, бросился в Куру на помощь тонущей 14-летней девочке, спас ее, но сам утонул. Спасатели искали его тело несколько часов.

Вид на Черное море с набережной Батуми после шторма
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Президент Грузии вручила государственную награду матери Шоты Карселадзе Марине Гарсеванишвили.

Скромная церемония награждения прошла во дворце Орбелиани при участии сестры и друга Шоты Карселадзе.

На днях президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение отказаться от участия в масштабных мероприятиях и отменила все встречи из-за коронавируса, но в этом случае сделала исключение.

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Темы:
Президент Грузии (163)
Теги:
Грузия, Президент Грузии, Награждение

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