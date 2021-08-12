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Пассажирские автобусы MAN в центре Тбилиси - Метехский мост

Новые ковид-ограничения в Грузии: общественный транспорт прекращает работу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (716)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210812/252566963/Novye-kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-obschestvennyy-transport-prekraschaet-rabotu.html

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии решили ввести новые ограничения для сдерживания распространения COVID-19

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября, решение принято по итогам заседания межведомственного штаба по борьбе с COVID-19 в четверг.

"В течение трех недель будут действовать следующие ограничения: будет запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий. Кроме международных центров, запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания будут работать до 23:00 вместо 00:00", - заявил глава оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

Кроме того, государственному и частному сектору рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (716)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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