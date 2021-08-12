Новые ковид-ограничения в Грузии: общественный транспорт прекращает работу

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии решили ввести новые ограничения для сдерживания распространения COVID-19

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября, решение принято по итогам заседания межведомственного штаба по борьбе с COVID-19 в четверг.

"В течение трех недель будут действовать следующие ограничения: будет запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий. Кроме международных центров, запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания будут работать до 23:00 вместо 00:00", - заявил глава оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

Кроме того, государственному и частному сектору рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу.

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