К процессу вакцинации в Грузии подключаются военные врачи

Решением межведомственного координационного совета, в условиях ограничения работы транспорта доставку людей к пунктам вакцинации обеспечит государство

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. К процессу массовой вакцинации населения подключаются бригады, укомплектованные военными врачами, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

Как отметил Гибрадзе, в условиях ограничений работы городского транспорта государство обеспечит регулярную транспортировку населения к пунктам вакцинации.

"Бригады, укомплектованные военными врачами, будут вовлечены в процесс вакцинации, чтобы максимально увеличить прием населения на вакцинацию. В условиях ограничения движения городского транспорта государство обеспечит регулярную транспортировку населения к пунктам вакцинации", - сообщил Гибрадзе.

Он также отметил, что Минздрав продолжает работу по мобилизации дополнительных мест для ковид-пациентов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.