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Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии

К процессу вакцинации в Грузии подключаются военные врачи

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (716)
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Решением межведомственного координационного совета, в условиях ограничения работы транспорта доставку людей к пунктам вакцинации обеспечит государство

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. К процессу массовой вакцинации населения подключаются бригады, укомплектованные военными врачами, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

Как отметил Гибрадзе, в условиях ограничений работы городского транспорта государство обеспечит регулярную транспортировку населения к пунктам вакцинации.

Пассажирские автобусы MAN в центре Тбилиси - Метехский мост
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Бригады, укомплектованные военными врачами, будут вовлечены в процесс вакцинации, чтобы максимально увеличить прием населения на вакцинацию. В условиях ограничения движения городского транспорта государство обеспечит регулярную транспортировку населения к пунктам вакцинации", - сообщил Гибрадзе.

Он также отметил, что Минздрав продолжает работу по мобилизации дополнительных мест для ковид-пациентов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (716)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация

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