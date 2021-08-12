"Еду на вакцинацию"- в Грузии начнут курсировать специальные автобусы

Несмотря на новые ограничения, жители Грузии смогут сделать прививку от коронавируса

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса, несмотря на остановку общественного транспорта, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

С 14 августа по 4 сентября по всей Грузии будет остановлено движение общественного транспорта.

"В Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави будет назначен специальный транспорт, который будет ездить к большим прививочным центрам", - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья передаст координационному совету список крупных медучреждений по вакцинации, после чего будут назначены автобусы "Еду на вакцинацию".

Кроме того, в Грузии к процессу вакцинации подключатся военные врачи.

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 715 912 человек, из которых 218 167 прошли полный курс вакцинации. При этом 11 августа был зафиксирован очередной рекорд вакцинации – за сутки привилось 25 933 человека.

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