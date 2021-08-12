18:46 12 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6403
  • 100 RUB4.1966
  • USD3.1079
Поиск
Срочно:
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии

"Еду на вакцинацию"- в Грузии начнут курсировать специальные автобусы

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (716)
184 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0b/252559400.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210812/252567874/Edu-na-vaktsinatsiyu--v-Gruzii-nachnut-kursirovat-spetsialnye-avtobusy.html

Несмотря на новые ограничения, жители Грузии смогут сделать прививку от коронавируса

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса, несмотря на остановку общественного транспорта, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

С 14 августа по 4 сентября по всей Грузии будет остановлено движение общественного транспорта.

"В Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави будет назначен специальный транспорт, который будет ездить к большим прививочным центрам", - сказал Гамкрелидзе.

По его словам, Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья передаст координационному совету список крупных медучреждений по вакцинации, после чего будут назначены автобусы "Еду на вакцинацию".

Кроме того, в Грузии к процессу вакцинации подключатся военные врачи.

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 715 912 человек, из которых 218 167 прошли полный курс вакцинации. При этом 11 августа был зафиксирован очередной рекорд вакцинации – за сутки привилось 25 933 человека.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (716)
Теги:
Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами
В Грузии пренебрегают языковыми нормами - мнение эксперта
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться