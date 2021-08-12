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Батумская республиканская больница, Аджария

Сколько свободных ковид-коек мобилизовано в Грузии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (719)
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В стране 48 тысяч активных случаев инфицирования, из них 38 тысяч пациентов проходят лечение на дому с консультациями семейных врачей

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. До 500 свободных мест мобилизовано на сегодняшний день для инфицированных коронавирусом пациентов в больницах по всей Грузии, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге в Батуми.

Глава Минздрава прибыла в Аджарию, чтобы на месте ознакомиться с эпидситуацией в регионе. Она провела встречу с главой правительства АР и представителями клинической группы.

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photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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По словам министра, в стране 48 тысяч активных случаев инфицирования. Из них 38 тысяч пациентов проходят лечение на дому с консультациями семейных врачей. Мобилизовано до восьми тысяч ковид-коек.

Как отметила Екатерина Тикарадзе, ежедневно число семейных врачей увеличивается в среднем на 40 специалистов.

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© AFP / FABRICE COFFRINI
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"У нас довольно сложная ситуация в Аджарии, и причина визита связана с этим, однако важно, что в регионе хорошо управляют ситуацией с пациентами и мобилизация больничных коек максимальна. Кроме того, мы с моим заместителем проведем встречи с клинической группой для улучшения текучести пациентов, а также у нас будут встречи с гостиничным сектором, поскольку наша задача и цель - своевременно выписывать пациентов и переводить их из больниц в гостиницы, где также мобилизованы врачи", - заявила Тикарадзе.

По ее словам, сегодня в Аджарии в ковид-гостиницах работает около 200 врачей и 300 медсестер.

За минувшие сутки из 5 128 случаев инфицирования коронавирусом 811 было зарегистрировано в Аджарии, где в разгаре летний туристический сезон.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (719)
Теги:
Грузия, Аджария, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Екатерина Тикарадзе

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