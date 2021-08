Сколько свободных ковид-коек мобилизовано в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. До 500 свободных мест мобилизовано на сегодняшний день для инфицированных коронавирусом пациентов в больницах по всей Грузии, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге в Батуми.

Глава Минздрава прибыла в Аджарию, чтобы на месте ознакомиться с эпидситуацией в регионе. Она провела встречу с главой правительства АР и представителями клинической группы.