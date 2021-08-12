Тбилиси с субботы останется без транспорта: подробности

В столице не будут работать автобусы, метрополитен, микроавтобусы и канатные дороги, однако при этом междугородный транспорт будет работать в обычном режиме

ТБИЛИСИ, 12 авг - Sputnik. Из-за введенных в Грузии ограничений в Тбилиси с 14 августа по 4 августа будет остановлена работа всего общественного транспорта, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.

Координационный совет правительства Грузии принял решение ввести ряд ограничений из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом, среди которых запрет на работу общественного транспорта.

По данным мэрии Тбилиси, на время действий ограничений в столице не будут работать автобусы, метрополитен, микроавтобусы и канатные дороги.

Однако при этом междугородный транспорт будет работать в обычном режиме.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

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