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Скорая медицинская помощь 112

Почему скорая помощь приезжает с опозданием – ответ главы Минздрава Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (721)
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Sputnik Грузия
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Скорая помощь работает с максимальной возможностью, также подключен частный сектор, у которого есть собственный ресурс транспортных средств, заявила министр

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Из-за ухудшения эпидситуации в два раза выросла нагрузка на неотложную и скорую помощь, поэтому скорая приезжает на вызовы с опозданием, заявила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 128 новых инфицированных. Скончались 49 человек.

Батумская республиканская больница, Аджария
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"Конечно, есть опоздания, потому что в этом режиме и в этих условиях перегрузки немыслимо отрицать это, а также пообещать нашим гражданам, что скорая помощь приедет через 20 минут или 15 минут. Однако программа, по которой мы знаем в деталях состояние пациента, и анкета, которой мы руководствуемся сегодня, позволяет нам переводить пациентов в приоритетный список, а затем постепенно удовлетворять эти приоритеты", - заявила Тикарадзе.

По словам министра, скорая помощь работает с максимальной возможностью, также подключен частный сектор, у которого есть собственный ресурс транспортных средств, и это единая система, работающая в настоящее время.

Как заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, межведомственный координационный совет рассматривает все возможные варианты, чтобы ни один инфицированный коронавирусом пациент не остался без соответствующей медпромощи.

Городской транспорт. Пассажирский автобус на остановке
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"Все варианты рассматриваются, начиная с полевого госпиталя, где относительно небольшое количество людей может обслуживаться относительно небольшим количеством персонала. А также участие военных врачей и военной медицинской службы и даже другие версии, так как все должно быть сделано так, чтобы ковид-инфицированный не остался без медицинской помощи", - заявил Гамкрелидзе.

По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, более 412 тысяч выздоровели, скончались 6279.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (721)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Екатерина Тикарадзе

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