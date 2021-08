Как живут жители Грузии и их настроения – опрос

ТБИЛИСИ, 12 авг - Sputnik. Жители Грузии главными проблемами в стране считают нехватку рабочих мест и рост цен, при этом большинство из них уверено, что страна развивается в неправильном направлении, а в стране нет демократии, таковы результаты опроса проведенного по заказу Национального демократического института США (NDI) в Грузии.

Всего в опросе, проведенном 13-25 июля в Грузии компанией CRRC Грузия , приняли участие 2 016 человек. Погрешность опроса составляет +/-1,3%.

По мнению 49% опрошенных Грузия развивается в неправильном направлении. В тоже время 19% - считает вектор развития страны неправильным, а 23 - не изменившимся.

А вот об отсутствии демократии в Грузии заявили 51% жителей страны, тогда как 35% считают, что демократия в стране существует. Еще 13% не знают ответа на этот вопрос.

Что касается главных проблем страны, то тут топ-три от респондентов в Грузии выглядит следующим образом: рабочие места, бедность и рост цен.

При этом если по сравнению с опросом в марте этого года вопрос рабочих мест стал относительно волновать население страны меньше, то бедность и рост цен стали наоборот более актуальными.

В список также попали вопросы пенсий, образования, коронавирус и коррупция.

При этом как показал опрос меньше всего население волнуют вопросы справедливых выборов и восстановления справедливости. При этом в Тбилиси интерес к этим вопросам намного выше чем в регионах.

Говоря о своих экономических проблемах опрошенные NDI заявили, что видят самыми главными проблемами безработицу, инфляцию, бедность, обесценивание лари и низкие зарплаты. Однако о бедности и безработице больше говорит население регионов, жители же Тбилиси жалуются на низкие зарплаты и обесценивание лари.

Однако при этом, 32% опрошенных трудоустроенные, 22% безработные, 16% - пенсионеры и 14% - трудоустроенные на сезонных работах.

В тоже время опрошенные заявили что их положение ухудшилось из -за пандемии коронавируса.

И хотя большинство опрошенных довольно как правительство справляется с коронавирусом, вопрос процесса вакцинации вызывает у них вопросы.

По данным NDI довольны мерами правительства по борьбе с коронавирусом 53%, не довольны - 37% и 10% не знают ответа на этот вопрос. Однако в тоже время 45% респондентов уверены, что процесс вакцинации проходит плохо, 37% - хорошо, в 18% затруднились дать ответ. При этом 42% заявили, что у них нет достаточной информации о процессе вакцинации. В тоже время 56% сказали, что не знают как пройти регистрацию на вакцину, при этом основная часть из них жители сел.

В тоже время на вопрос "Планируют ли они вакцинироваться" 47% опрошенных заявили "нет", 35% - готовы сделать прививку, 7% заявили, что они уже привиты и 11% - не знают пока ответа. При этом, в регионах противников вакцины больше чем в Тбилиси.