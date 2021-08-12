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Государственный технический университет

Центры вакцинации будут открыты при университетах по всей Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (724)
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Вакцинация - один из основных способов положить конец пандемии, второй - это ношение масок, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Центры вакцинации против COVID-19 появятся на территориях крупных вузов по всей стране со следующей недели, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Чтобы увеличить темпы вакцинации в Грузии, эпидемиологи советуют жителям не тратить время на онлайн-регистрацию, а сразу обратиться в специальные прививочные центры. На сегодняшний день вакцинироваться можно в 184 кабинетах для вакцинации в разных медучреждениях страны, в которых работает 354 бригады.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Завтра в седьмом корпусе Технического университета заработает серьезный центр вакцинации, который укомплектован 10 бригадами. Подобные центры появятся на следующей неделе в нескольких крупных университетах, в университетских пространствах, такой будет в большом университете в Тбилиси, в Университете Церетели в Кутаиси, у Батумского университета. Как и во всех местах для вакцинации, сегодня существуют виртуальные кабинеты, куда люди могут приходить и уходить без записи", - сказал Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе напомнил, что вакцинация - один из основных способов положить конец пандемии, второй - это ношение масок. По его словам, постепенно процесс вакцинации в стране усиливается.

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 715 912, из которых 218 167 прошли полный курс вакцинации. При этом 11 августа был зафиксирован очередной рекорд вакцинации – за сутки привилось 25 933 человека.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (724)
Теги:
Грузия, Технический университет Грузии

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