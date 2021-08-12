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Пандемия коронавируса - тесты на ковид

Тестирование на коронавирус в Грузии может стать платным

© AP Photo / Anupam Nath
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (724)
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Sputnik Грузия
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Государство дает возможность населению бесплатно привиться, но а те кто не хотят вакцинироваться, должны сами платить за тесты, считает эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 12 авг - Sputnik. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья выступает с инициативой ввести в Грузии платные тесты на коронавирус, заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе.

На сегодняшний день в Грузии государство финансирует тестирование на коронавирус в поликлиниках, это касается как ПЦР так и быстрых тестов. Кроме того частные клиники предоставляют платное тестирование: стоимость ПЦР теста – от 60 до 120 лари, а быстрого – до 50 лари.

Государственный технический университет
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Центры вакцинации будут открыты при университетах по всей Грузии

"Мы выступаем с инициативой, что ПЦР тест и быстрый тест не осуществлялся за счет государства. Государство дает возможность населению бесплатно привиться, но если мы не прививаемся и хотим ходить везде, то сами должны платить за тестирование", - сказал Гамкрелидзе.

При этом он отметил, что речь не идет о тестировании при поступлении в клинику .

На сегодняшнем заседании Координационного совета Национальный центр контроля заболеваний рекомендовал с сентября разрешить посещение объектов питания, спа и фитнес-центров и аналогичных учреждений только лицам с одной вакциной или полным курсом вакцинации, или же имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста , сделанного за 72-часа или экспресс-теста на антиген, сделанным за 24-часа

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (724)
Теги:
Грузия, Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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