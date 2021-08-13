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Пандемия коронавируса - вакцинация

В Тбилиси в техническом университете открылся центр массовой вакцинации

© AP Photo / Wilfredo Lee
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (728)
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Один из крупных центров вакцинации в Тбилиси будет работать без выходных и принимать граждан без предварительной регистрации с 10:00 до 20:00

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В шестом корпусе Грузинского технического университета в Тбилиси с 13 августа открылся центр массовой вакцинации, сообщает Минздрав Грузии.

В центре массовой иммунизации граждане смогут выбрать каким препаратом вакцинироваться – Pfizer, Sinopharm или Sinovac.

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© AP Photo / Anupam Nath
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"Для получения желаемой вакцины не обязательна предварительная регистрация. Центр будет работать каждый день, включая выходные, с 10:00 до 20:00 без перерывов", – говорится в заявлении Минздрава.

Центр массовой иммунизации также открылся в оздоровительном комплексе во Мцхета (регион Мцхета-Мтианети). Здесь граждан прививают вакциной Pfizer. Центр также будет работать каждый день без выходных с 10:00 до 18:00.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 715 919 граждан, из них 218 167 привиты двумя полными дозами.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (728)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация

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