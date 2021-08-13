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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5359

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (728)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, выздоровели за сутки 2 726 человек, а с начала пандемии – 415 146

ТБИЛИСИ,  13 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 359. Скончались 42 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 471 685 случаев заражения.

Пандемия коронавируса - тесты на ковид
© AP Photo / Anupam Nath
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 726 человек, а с начала пандемии – 415 146. Скончались 6 321.

За сутки сделано 50 937 тестов, в том числе 30 325 на антиген и 20 612 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,52%, за последние 14 дней – 9,9%, за последние семь дней – 10,74%.

Прививки сделали 741 353 человека, в том числе за последние сутки – 25 432.

В карантине в данное время находятся 58 человек, в стационарах – 6 635, в ковид-гостиницах – 3 409.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (728)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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