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Эпидемия коронавируса - женщины на улице в масках

COVID-статистика Грузии – эпидситуация остается сложной

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (728)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210813/252571075/COVID-statistika-Gruzii--epidsituatsiya-ostaetsya-slozhnoy.html

В данное время в стране 50 192 активных случая, из них 6 635 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 327 пациентов тяжелое – 326 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 50 937 тестов на коронавирус: 30 325 – на антиген, 20 612 – ПЦР-тестов и выявлено 5 359 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 471 685 случаев инфицирования.

Пандемия коронавируса - тесты на ковид
© AP Photo / Anupam Nath
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За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 726 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 415 146 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 6 321.

Из 5 359 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 187, Аджарии – 813, Имерети – 698, Квемо Картли – 270, Шида Картли – 307, Гурии – 92, Самегрело - Земо Сванети – 335, Кахети – 372, Мцхета-Мтианети – 148, Самцхе-Джавахети – 102, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 35.

На данный момент в Грузии 50 192 активных случая, из них 6 635 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 327 пациентов тяжелое, из них 326 подключены к аппарату искусственного дыхания. 3 409 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 40 148 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 58 человек, а в самоизоляции – 41 871.

Показатель положительности по данным на 12 августа составляет 10,52%, за две недели – 9,90%, за семь дней – 10,74%.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (728)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Статистика

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