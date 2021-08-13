Глава Минздрава Грузии призналась, что в госпитальном секторе серьезные проблемы

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В госпитальной секторе серьезные проблемы с местами для ковид-пациентов, призналась глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Как она заявила журналистам, на данный момент в Грузии 50 192 активных случая, из них 6 635 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 327 пациентов тяжелое, из них 326 подключены к аппарату искусственного дыхания. 3 409 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 40 148 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

"У нас не только в Батуми, но и в масштабах всей Грузии критические серьезные проблемы в связи с койками… Эта проблема, наверное, сохранится в течение определенного периода, однако с помощью нашей активной включенности и постоянного мониторинга, мы будем стараться, чтобы у пациентов не возникало проблем. Что касается доставки в другие города – это проблема с повестки дня, наверное, не будет снята, исходя из того, что вопрос койко-мест довольно остро стоит не только в Батуми, но и в других регионах", – заявила Тикарадзе.

Тикарадзе продолжает знакомится с эпидситуацией в Аджарии. Глава Минздрава встретилась с медперсоналом районного госпиталя в Кеда и лично ознакомилась с процессом иммунизации. По ее словам, в Кеда обращаемость населения на вакцинацию высокая, и в день вакциной Pfizer прививаются около 150 человек, а Sinopharm –около ста, что для этого высокогорного района довольно высокая активность.

"У граждан доступ ко всем тем вакцинам, которые существуют на сегодняшний день в Грузии, и они в достаточном количестве", – отметила Тикарадзе.

Стабильно тяжелое – именно так оценивает эпидситуацию страны глава Минздрава. По словам Тикарадзе, после введения определенных ограничений, в том числе на работу общественного транспорта, специалисты надеются, что в течение двух недель ситуацию удастся стабилизировать.

В Грузии за последние сутки выявили 5 359 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 471 тысячи случаев инфицирования, более 415 тысяч выздоровели, 6 321 скончались.

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