Что должны требовать те граждане, которым врачи отказали в вакцинации?

Спасение от пандемии только в вакцинации и выработке общественного иммунитета, поэтому у медиков не так много причин, отказывать гражданам в вакцинации

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Граждане, которым врач откажет сделать прививку от коронавируса, должны потребовать, чтобы по этому поводу была сделана соответствующая запись, об этом предупреждает замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

Во время онлайн-встречи Имнадзе с журналистами им были приведены примеры, когда в конкретных клиниках врачи не советовали гражданам делать вакцину из-за их склонности к аллергии.

По словам Имнадзе, все врачи, которые заняты вакцинацией, прошли специальные тренинги, и он удивлен подобными фактами.

"Врач должен сделать запись, по какой причине отказывает в вакцинации. Поверьте, потом они не будут так говорить, чтобы не проявлять свою некомпетентность, и не признаются, что отказали в вакцинации только потому, что у человека в детстве была крапивница. Пусть зафиксируют это, и факты изучат в агентстве регулирования, насколько квалифицированно действовал врач", – заявил Имнадзе.

Оценивая эпидситуацию страны, Имнадзе отметил, что каждый 50-60-й гражданин Грузии на сегодняшний день переболел коронавирусом. По его словам, система здравоохранения пока выдерживает, но "все имеет свои пределы".

"Сегодня у нас в стране абсолютный рекорд – одновременно инфицированы более 50 тысяч человек. Если учесть, что показатель положительности составляет 10%, это означает, что есть люди, о зараженности которых мы еще не знаем. Это на 20-25% больше", – заявил Имнадзе.

Эпидемиолог предположил, что возможно для многих серьезный дискомфорт создает остановка общественного транспорта, но гораздо дискомфортнее тем людям, которые сейчас находятся в реанимации и подключены к аппарату искусственного дыхания. Как отметил Имнадзе, если показатель ношения масок увеличится до 90%, это снизит количество случаев на 30%.

В Грузии за последние сутки выявили 5 359 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 471 тысячи случаев инфицирования, более 415 тысяч выздоровели, 6 321 скончались.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.