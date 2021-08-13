"В случае простуды делайте тест" - советы грузинских эпидемиологов

По наблюдениям эпидемиологов, симптомы при заражении индийским штаммом коронавируса очень напоминают симптомы гриппа, поэтому сразу нужно делать тест

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Индийский штамм коронавируса похож на простуду, именно поэтому замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе советует всем гражданам тестироваться в случае даже незначительных симптомов.

Имнадзе также посетовал на то, что некоторые инфицированные граждане не соблюдают правила, передвигаются в публичных местах и распространяют вирус.

"К сожалению, количество смертей увеличится. Поэтому давайте прививаться, соблюдать дистанцию и носить маску", - заявил Имнадзе.

Эпидемиолог также коснулся процесса иммунизации и отметил, что один из самых лучших показателей по охвату вакцинации в пенитенциарной системе. И это не только заключенные, но и тюремный персонал.

Что касается врачей, то уже привито более 64%. Также активно вакцинируются в полиции и армии. Низким остается уровень вакцинации среди медсестер.

В Грузии за последние сутки выявили 5 359 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 471 тысячи случаев инфицирования, более 415 тысяч человек выздоровели, 6 321 скончался.

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