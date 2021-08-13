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Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе

"В случае простуды делайте тест" - советы грузинских эпидемиологов

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (732)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210813/252573869/V-sluchae-prostudy-delayte-test---sovety-gruzinskikh-epidemiologov.html

По наблюдениям эпидемиологов, симптомы при заражении индийским штаммом коронавируса очень напоминают симптомы гриппа, поэтому сразу нужно делать тест

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Индийский штамм коронавируса похож на простуду, именно поэтому замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе советует всем гражданам тестироваться в случае даже незначительных симптомов.

Имнадзе также посетовал на то, что некоторые инфицированные граждане не соблюдают правила, передвигаются в публичных местах и распространяют вирус.

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photo: Government of Georgia / FB
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"К сожалению, количество смертей увеличится. Поэтому давайте прививаться, соблюдать дистанцию и носить маску", - заявил Имнадзе.

Эпидемиолог также коснулся процесса иммунизации и отметил, что один из самых лучших показателей по охвату вакцинации в пенитенциарной системе. И это не только заключенные, но и тюремный персонал.

Что касается врачей, то уже привито более 64%. Также активно вакцинируются в полиции и армии. Низким остается уровень вакцинации среди медсестер.

В Грузии за последние сутки выявили 5 359 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 471 тысячи случаев инфицирования, более 415 тысяч человек выздоровели, 6 321 скончался.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (732)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Тесты

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