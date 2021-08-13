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Празднование Пасхи в Грузии 1 мая 2021 года. Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба

Патриархия Грузии принимает меры в связи с ухудшением эпидситуации в стране

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (734)
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Sputnik Грузия
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Все прихожане должны быть в защитных масках, а полы в храмах следует периодически дезинфицировать, заявляет Патриархия

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Патриархия Грузии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введенными правительством ограничениями опубликовала заявление.

Согласно распоряжению Католикоса - Патриарха всея Грузии Илии II, начиная с 14 августа и в течение трех недель во всех монастырях и храмах страны разрешается после причащения принимать запивку из одноразовых стаканов.

Глава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй
photo : Sputnik / Aram Nersesyan
Вакцинируется или нет Илия II против коронавируса - заявление Патриарха

Кроме того, все прихожане должны быть в защитных масках, а полы в храмах следует периодически дезинфицировать.

"В течение трех недель с 14 августа этого года из-за проблемы пандемии все церкви и монастыри благословляются на то, чтобы обеспечить (как и раньше) соблюдение дистанции в храмах, периодически дезинфицировать полы и употреблять запивку из одноразовых стаканов", - говорится в заявлении.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в четверг, 12 августа, Межведомственный координационный совет принял решение с 14 августа по 4 сентября ввести в Грузии новые ограничения . Ограничивается движение городского транспорта (ограничение не распространяется на междугородний транспорт), запрещается проведение фестивалей, развлекательных мероприятий, концертов и спортивных соревнований, ограничивается работа детских развлекательных центров, работа объектов питания разрешена до 23:00.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Ежедневно число инфицированных увеличивается на четыре - пять тысяч человек.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 471 тысячи случаев инфицирования, более 415 тысяч выздоровели, 6 321 скончался.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (734)
Теги:
Грузия, Патриархия Грузии, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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