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Вид с дороги на тюрьму

Больше половины заключенных в тюрьмах Грузии привились от коронавируса

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (736)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210813/252576388/Bolshe-poloviny-zaklyuchennykh-v-tyurmakh-Gruzii-privilis-ot-koronavirusa.html

С точки зрения вакцинации показатель пенитенциарной системы является одним из лучших в стране, отметил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Из 9 300 заключенных в тюрьмах Грузии одной дозой вакцины против коронавируса привились 5718 человек или 61%, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, комментируя ситуацию в пенитенциарной системе.

По словам Имнадзе, обе дозы вакцины получили 39% заключенных.

Паата Имнадзе
photo : press-service of the Government of Georgia
Что должны требовать те граждане, которым врачи отказали в вакцинации?

Что касается персонала и администрации тюрем, то из 3500 сотрудников вакцинированы 2423 человека - 69%, обе дозы вакцины получили 1833 человека - 59%.

"Могу сказать, что в этой системе больше всего вакцинированных. Можем сравнить эти показатели с врачами, сегодня привито уже более 64% врачей, и в пенитенциарной системе приблизительно такой же охват. Речь идет как о сотрудниках, так и о заключенных", - сказал Имнадзе журналистам.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 715 919 граждан, из них 218 167 привиты двумя полными дозами.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, но массовый характер кампания приобрела только 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (736)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Вакцинация, Тюрьма, Паата Имнадзе

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