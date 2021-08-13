Больше половины заключенных в тюрьмах Грузии привились от коронавируса

С точки зрения вакцинации показатель пенитенциарной системы является одним из лучших в стране, отметил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Из 9 300 заключенных в тюрьмах Грузии одной дозой вакцины против коронавируса привились 5718 человек или 61%, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, комментируя ситуацию в пенитенциарной системе.

По словам Имнадзе, обе дозы вакцины получили 39% заключенных.

Что касается персонала и администрации тюрем, то из 3500 сотрудников вакцинированы 2423 человека - 69%, обе дозы вакцины получили 1833 человека - 59%.

"Могу сказать, что в этой системе больше всего вакцинированных. Можем сравнить эти показатели с врачами, сегодня привито уже более 64% врачей, и в пенитенциарной системе приблизительно такой же охват. Речь идет как о сотрудниках, так и о заключенных", - сказал Имнадзе журналистам.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 715 919 граждан, из них 218 167 привиты двумя полными дозами.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, но массовый характер кампания приобрела только 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

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