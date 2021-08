Больше половины заключенных в тюрьмах Грузии привились от коронавируса

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Из 9 300 заключенных в тюрьмах Грузии одной дозой вакцины против коронавируса привились 5718 человек или 61%, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, комментируя ситуацию в пенитенциарной системе.

По словам Имнадзе, обе дозы вакцины получили 39% заключенных.