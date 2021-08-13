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Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza

Специальные автобусы будут курсировать к центрам вакцинации в Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (736)
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Sputnik Грузия
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Всего в Тбилиси разработаны пять схем доставки граждан к крупнейшим центрам вакцинации, заявляет администрация правительства

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Разработана схема, согласно которой в условиях ограничения движения городского транспорта с 14 августа по 4 сентября государство обеспечит транспортировку граждан в крупные центры вакцинации, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.

Городской транспорт. Пассажирский автобус на остановке
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в четверг было принято решение, что общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября. Несмотря на это, власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса.

"В целях максимального расширения и доступности вакцинации, несмотря на ограничения городского транспорта, государство обеспечит регулярную транспортировку населения к основным объектам вакцинации", - говорится в заявлении администрации правительства.

Транспорт будет курсировать к:

  • Медицинскому университету (Важа Пшавела №33)
  • ООО Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza)
  • ООО Кавказский Медицинский Центр- Сабурталинская Поликлиника (ул. Тавхелидзе №1)
  • "Евекс Госпиталс" - Госпиталь имени Иване Бокерия ( первый переулок Киндзмараули, №1)
  • Клиника имени Академика Вахтанга Бочоришвили (Тбилиси. Ул. Казбеги, 16)
  • Пространство для вакцинации в Грузинском техническом университете (улица Костава, 77)
  • ООО "Клиника Гагуа" (Любляна ул. / 13 , ул. Чиаурели №6)
  • "Евекс Госпиталс" - Центральная детская больница имени Иашвили (ул. Любляна №13, ул. М. Чиаурели, 6 (бывшая: ул. Любляна 2/6)

Маршрут автобусов:

- От М/с "Технический университет" (возле Дворца спорта) по ул. Мераба Костава до М/с "Государственный университет".

- От М/с "Варкетили" до Exspress Medicai Service" (Hualing Tbilisi Sea Plaza)

- От М/с "Самгори" (напротив нижнего выхода) до первого перекрестка ул. Эмира Бурджанадзе.

- От М/с "Дидубе" ( у нижнего выхода) до Центральной детской больницы им. М. Иашвили

- От площади Свободы до Exspress Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza).

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 715 912 человек, из которых 218 167 прошли полный курс вакцинации. При этом 11 августа был зафиксирован очередной рекорд вакцинации – за сутки привилось 25 933 человека.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (736)
Теги:
Грузия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019

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