Специальные автобусы будут курсировать к центрам вакцинации в Тбилиси

Всего в Тбилиси разработаны пять схем доставки граждан к крупнейшим центрам вакцинации, заявляет администрация правительства

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Разработана схема, согласно которой в условиях ограничения движения городского транспорта с 14 августа по 4 сентября государство обеспечит транспортировку граждан в крупные центры вакцинации, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.

По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в четверг было принято решение, что общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября. Несмотря на это, власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса.

"В целях максимального расширения и доступности вакцинации, несмотря на ограничения городского транспорта, государство обеспечит регулярную транспортировку населения к основным объектам вакцинации", - говорится в заявлении администрации правительства.

Транспорт будет курсировать к:

Медицинскому университету (Важа Пшавела №33)

ООО Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza)

ООО Кавказский Медицинский Центр- Сабурталинская Поликлиника (ул. Тавхелидзе №1)

"Евекс Госпиталс" - Госпиталь имени Иване Бокерия ( первый переулок Киндзмараули, №1)

Клиника имени Академика Вахтанга Бочоришвили (Тбилиси. Ул. Казбеги, 16)

Пространство для вакцинации в Грузинском техническом университете (улица Костава, 77)

ООО "Клиника Гагуа" (Любляна ул. / 13 , ул. Чиаурели №6)

"Евекс Госпиталс" - Центральная детская больница имени Иашвили (ул. Любляна №13, ул. М. Чиаурели, 6 (бывшая: ул. Любляна 2/6)

Маршрут автобусов:

- От М/с "Технический университет" (возле Дворца спорта) по ул. Мераба Костава до М/с "Государственный университет".

- От М/с "Варкетили" до Exspress Medicai Service" (Hualing Tbilisi Sea Plaza)

- От М/с "Самгори" (напротив нижнего выхода) до первого перекрестка ул. Эмира Бурджанадзе.

- От М/с "Дидубе" ( у нижнего выхода) до Центральной детской больницы им. М. Иашвили

- От площади Свободы до Exspress Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza).

Массовая вакцинация в Грузии стартовала 5 июля. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 715 912 человек, из которых 218 167 прошли полный курс вакцинации. При этом 11 августа был зафиксирован очередной рекорд вакцинации – за сутки привилось 25 933 человека.

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